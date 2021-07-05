روسيا: انخفاض عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة

الوكيل الإخباري- يبقى الوضع الوبائي الخاص بنقص المناعة في روسيا متوترا، على الرغم من انخفاض عدد المصابين عام 2020 بنسبة 25% لكل 100 ألف من السكان مقارنة بعام 2019.



ويشير تقرير عن "الحالة الصحية والوبائية لسكان روسيا عام 2020"، إلى أن "الوضع الوبائي لفيروس نقص المناعة في روسيا يبقى متوترا. فقد سجلت 61232 إصابة بفيروس نقص المناعة عام 2020 وبلغ مؤشر الإصابة بالإيدز 41.72 لكل 100 ألف شخص من السكان في عام 2020 ، وهذا أقل بنسبة 25% من مؤشر عام 2019 الذي كان 55.65 ".

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ووفقا للتقرير، سجل ارتفاع عدد الإصابات عام 2020 في 32 كيانا في روسيا، تتصدرها مقاطعات كيميروفو وبيرم وإيركوتسك وكراسنويارسك وأورينبورغ.



ويشير إلى أنه في عام 2020، توفي 32208 أشخاص من المصابين بفيروس نقص المناعة، وهذا أقل بنسبة 4.3% من عددهم عام 2019.



ويضيف التقرير، "يتوفى الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة بمتوسط عمر 41 عاما، ولا يزال مرض السل السبب الرئيسي لوفاتهم".

المصدر: روسيا اليوم