الهند .. أكثر من 40 ألف إصابة بالفطر الأسود

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة الهندي، خارش فاردهان، أن السلطات الصحية الهندية سجلت أكثر من 40 ألف إصابة بمرض الفطر الأسود، الذي أودى بحياة ما يربو على 3 آلاف شخص.

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وقال فاردهان، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين: "بلغ مستوى الوفيات جراء الالتهابات الفطرية 3129 حالة، بينما تم بشكل عام تسجيل 40845 إصابة".



وذكر وزير الصحة الهندي أنه "تمت في 31344 حالة من هذا العدد إصابة الأنف والجيوب الأنفية وأجزاء من الدماغ".



وأوضح أن 34940 شخصا، ما يعادل 85.5%، مصابون بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19"، و26187 شخصا أو 64.11% مرضى بالسكري، بينما تلقى 21523 أو 52.69% مواد منشطة.



وأفاد فاردهان بأن 32% من المصابين بالفطر الأسود تتراوح أعمارهم من 18 إلى 45 عاما، و42% من الفئة بين 45 إلى 60 عاما، بينما تأتي 24% من الإصابات من نصيب الأشخاص فوق 60 عاما.



والفطر الأسود المعروف كذلك باسمي "الفطر العفني" و"فطر الغشاء المخاطي" هو عدوى نادرة تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضراوات المتحللة.



يؤثر الفطر الأسود على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد، مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" أو بفيروس كورونا.



يمكن أن يتطور المرض لدى أولئك الذين وصلت إليهم جراثيم فطرية في البيئة أو بعد دخول الفطريات إلى الجلد من خلال جرح أو خدش أو حرق.

المصدر : روسيا اليوم