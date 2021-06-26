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السبت، 26-06-2021 03:50 م

الصحة العالمية: تفشي وباء 'العفن الأسود' في روسيا قليل الاحتمال

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الوكيل الإخباري- عبرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، عن اعتقادها بأن تفشي وباء "العفن الأسود" في روسيا قليل الاحتمال، مؤكدة أن وزارة الصحة الروسية تراقب الوضع في هذا المجال.

وقالت فوينوفيتش، "لا أتوقع وباءً كبيرا لـ "العفن الأسود"، لكن هذا يمثل عبئا كبيرا على نظام الرعاية الصحية ويتطلب أقصى قدر من عمليات النظافة وتعقيم الأدوات. ولكن في الوقت ذاته لا يمكن استبعاد أن أحدا ما لديه مناعة ضعيفة للغاية سيصاب بمرض فطري، مهما كان "العفن الأسود" أو أي مرض آخر. ويبدو لي أن وزارة الصحة الروسية تراقب الوضع في هذا المجال. لذلك ليست خائفة من مثل هذه النتيجة".

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ودعت إلى متابعة مستوى تنفيذ الإجراءات في المؤسسات الطبية، مشيرة إلى ضرورة الفهم أن الفطريات متواجدة بجميع الأماكن في الطبيعة، وأن "الأطباء يعلمون بشكل جيد أن الأمراض الفطرية الجهازية ليست ممكنة إلا في ظروف وجود أعداد كبيرة منها في البيئة أو في حال انخفاض المناعة".

 

وأضافت فوينوفيتش، "من المؤكد أن فيروس كورونا يؤدي إلى انخفاض المناعة. وأحد الأدوية المستخدمة للعلاج في الحالات الصعبة هي الستيرويدات القشرية، وهي الهرمونات الهادفة إلى إنقاذ الشخص، لكنها تؤدي إلى انخفاض مواجهته للأمراض الأخرى".

 

المصدر: روسيا اليوم



 




 

 


 

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