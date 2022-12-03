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السبت، 03-12-2022 09:06 م

روسيا تختبر أسلحة سفينة صاروخية جديدة

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الوكيل الاخباري- أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن إحدى السفن الصاروخية الجديدة التي طوّرت لصالح الجيش خضعت مؤخرا لتجارب لاختبار منظومات التسليح فيها.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "سفينة غراد الصاروخية الجديدة من نوع Buyan-M، والتي طوّرت لصالح أسطول بحر البلطيق، خضعت مؤخرا لتجارب إطلاق النار بالذخيرة الحية. الاختبارات أجريت في بحر البلطيق، وخلالها قام الطاقم والفنيون بإطلاق النار من مدافع من عيار 100 ملم ورشاشات مضادة للأهداف الجوية من عيار 30 ملم".

وأضاف البيان "في إطار الاختبارات سيتعين على طاقم السفينة في المستقبل القريب إجراء عدة تجارب لاختبار قدرات السفينة على التعامل مع الأهداف الجوية، وستستخدم لهذه الغاية طائرات مسيرة تدريبية تابعة لأسطول بحر البلطيق، وبالإضافة إلى هذه الاختبارات يقوم طاقم السفينة مع الخبراء أيضا بالتحقق من عمل السفينة وقدرتها على الإبحار والمناورة في المياه، والتأكد من آلية عمل منظومات الحركة ومنظومات التوجيه والملاحة الموجودة فيها".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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