الجيش الروسي يستلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس"

الوكيل الإخباري - قامت الشركة الموحدة لبناء الطائرات التابعة لشركة "روس تيخ"، بتسليم دفعة دورية جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" إلى القوات الروسية.

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وجاء في بيان نشر على موقع الحكومة الروسية اليوم السبت: "قام مصنع إنتاج الطائرات في كومسومولسك على أمور، بتسليم وزارة الدفاع الروسية دفعة دورية جديدة من مقاتلات سو-35 إس".



وذكر البيان أن هذه المقاتلات متعددة الوظائف خضعت قبل تسليمها، لمجموعة من الاختبارات الأرضية والجوية و"قامت برحلة من مطار المصنع إلى مكان تمركزها اللاحق".



من جانبه قال يوري سليوسار مدير عام الشركة الموحدة لبناء الطائرات: "اليوم تعمل الورشات الإنتاجية لمصنع كومسومولسك على أمور بكامل طاقتها.

ويقوم المصنع بتسليم المقاتلات ضمن الشروط المنصوص عليها في العقود، بما يلبي احتياجات وزارة الدفاع الروسية في المجمعات الجوية الحديثة. وللوفاء بخطط الإنتاج اليوم، تواصل المؤسسة إعادة تجهيز المصنع بالمعدات اللازمة".



وأشار البيان إلى أنه تم في عام 2022 توظيف أكثر من 500 عامل ومهندس إنتاج جديد في مصنع كومسومولسك على أمور. ومن المقرر تعيين نفس العدد من المتخصصين المهندسين والعمال في العام المقبل.

RT