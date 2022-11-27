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الأحد، 27-11-2022 10:37 ص

روسيا تختبر سفينة حربية مجهزة بصواريخ كاليبر

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الوكيل الاخباري- أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء مرحلة جديدة من الاختبارات على سفينة حربية جديدة من فئة Buyan-M.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "بدأت مؤخرا في الميادين البحرية التابعة لأسطول بحر البلطيق مرحلة جديدة من الاختبارات الحكومية على سفينة غراد الصاروخية من فئة Buyan-M، والتي طوّرت لصالح الجيش في إطار المشروع الحكومي 21631".

وأضاف البيان "خلال الاختبارات سيقوم الخبراء مع طاقم السفينة وأعضاء لجنة الاختبار الحكومية بإجراء تجارب على قدرة السفينة على المناورة في المياه، وسيتحققون من عمل جميع وحداتها وأنظمتها وأسلحتها ومنظومات الملاحة والتوجيه الموجودة فيها".

وتعتبر "غراد" عاشر سفينة من فئة Buyan-M يتم تصنيعها في مصنع Zelenodolsk الروسي لصالح الجيش، وبدأ العمل على تطويرها عام 2017، وأنزلت إلى المياه أول مرة عام 2021، وبدأت التجارب عليها في أكتوبر الماضي.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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