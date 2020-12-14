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الإثنين، 14-12-2020 08:16 ص

صحيفة "واشنطن بوست" تلقي باللوم على روسيا

روسيا تدين اتهامها بشن هجمات إلكترونية على مؤسسات أميركية

رو
السفارة الروسية في واشنطن


الوكيل الإخباري - قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن محاولات وسائل الإعلام الأمريكية اتهام روسيا بشن هجمات إلكترونية على هيئات حكومية أمريكية، بأنها لا أساس لها.

وقالت السفارة في بيان على صفحتها في "فيسبوك": "لقد لفتنا الانتباه إلى المحاولات الأخيرة، التي لا أساس لها من قبل وسائل الإعلام الأمريكية لاتهام روسيا بشن هجمات قرصنة إلكترونية على أجهزة الحكومة الأمريكية".

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وأضافت في البيان: "نعلن أن الهجمات في الفضاء المعلوماتي تتعارض مع مبادئ السياسة الخارجية لبلدنا ومصالحها الوطنية ولمفهوم بناء العلاقات بين الدول".
هذا وقد ألقت صحيفة "واشنطن بوست" باللوم على روسيا بعد أن أكدت وسائل إعلام إمريكية تعرض مؤسسات حكومية أمريكية، منها وزارة الخزانة لهجوم سيبراني ناجح.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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