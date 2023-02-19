روسيا تزيد من إنتاج الصواريخ فرط الصوتية

الوكيل الإخباري - قال سيرجي تشيميزوف رئيس شركة "روستيخ" المملوكة لروسيا لصناعة الأسلحة إن صناعة الدفاع الروسية زادت بشكل كبير من إنتاج صواريخ كينجال فرط الصوتية.



ونقل التلفزيون الروسي عن تشيميزوف قوله: "تم وضعها في خط التجميع منذ وقت طويل، وليس هناك حاجة مبدئيا إلى عدد كبير. ونزيد من العدد الآن".

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وأضاف تشيميزوف أن روسيا زادت الإنتاج في جميع مناحي صناعة الدفاع "إلى 50 مرة في بعض الحالات".



وأوضح أن مصانع الذخيرة على وجه الخصوص زادت من إنتاجها بصورة كبيرة.



إلا أن تقارير حديثة لمدونين روس عسكريين ذكرت أن وحدات الجنود التي تقاتل في أوكرانيا واجهت نقصا في الذخيرة.



وذكر تشيميزوف، أن روسيا ستنتج 300 مروحية مقاتلة جديدة بحلول نهاية العام الجاري.

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