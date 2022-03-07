روسيا تضع 3 شروط لوقف الحرب على اوكرانيا

الوكيل الإخباري-كشف المتحدث باسم الكرملين، الإثنين، الشروط التي لو تحققت، ستؤدي لتوقف الحرب في أوكرانيا فورا.



وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لوكالة أنباء رويترز، إن موسكو أبلغت أوكرانيا بأنها يمكن أن توقف العمليات "في أي لحظة" إذا استجابت كييف للشروط الروسية.

اضافة اعلان



وقال المتحدث باسم الكرملين: "لا بد أن تعدل أوكرانيا الدستور، وتنبذ أي مطالب بالانضمام لأي تكتل".



أما الشرط الثاني، فهو وقف العمليات العسكرية الأوكرانية تماما، كما أن روسيا ستنجز خطوة نزع السلاح في أوكرانيا، وفقا لبيسكوف.



كما أكد المتحدث باسم الكرملين، على شرط عتراف أوكرانيا بأن شبه جزيرة القرم، أرض روسية، كما عليها الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك كدولتين مستقلتين.



وأضاف بيسكوف أن أوكرانيا على علم بالشروط، "وقيل لهم إن كل هذا يمكن أن يتوقف في لحظة".

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



