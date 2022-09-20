الأربعاء 21-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي رؤساء الصومال وكازاخستان وغينيا بيساو في نيويورك

وفاة مواطن سقط عن جسر مشاة في عمان

الملك يلتقي لابيد في نيويورك

الصحة: عودة العمل تدريجياً بمستشفى الملكة رانيا بعد حريق محدود

الملك يلتقي الرئيس التركي ويؤكد أهمية زيادة مستوى التبادل التجاري

الملك يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تحريك عملية السلام

الدفاع المدني يتعامل مع حريق بمستشفى الملكة رانيا في البتراء

2500 طبيب متعطلون عن العمل من الأطباء الجدد

الملكة رانيا: سعيدة بالعودة لمبادرة كلينتون العالمية

الملك يلتقي الكاظمي ويجدد التأكيد على دعم الأردن للعراق

الثلاثاء، 20-09-2022 04:21 م

روسيا تعتقل مدير شركة أسلحة بتهمة الاحتيال

61657Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري - ألقت سلطات التحقيق في روسيا القبض على مدير شركة كبرى لتصنيع الأسلحة للاشتباه بارتكابه جريمة احتيال.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "كوميرسانت" الروسية على موقعها الإلكتروني، مساء أمس الاثنين: "ألقي القبض على /يوري شومسكي/ المدير العام لشركة /سفيردلوف بلانت/ المملوكة للدولة والتي تعد واحدة من أكبر شركات إنتاج المتفجرات في البلاد".

اضافة اعلان


ويتردد أن القضية تتعلق بصفقات تصدير أسلحة مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تم تنفيذها عبر وسطاء في سويسرا والنمسا ودول أخرى. وتم تعيين شومسكي مديرا للمصنع قبل وقت قصير من بدء الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.


وأكدت سلطات التحقيق أن القضية، من الناحية الرسمية، عبارة عن "جريمة احتيال لا أكثر"، حيث تم سحب 7-10% من مبلغ العقد عبر شركات البريد.

 

وطالب عضو مجلس الدوما "ديمتري كوزنتسوف"، الذي دعا إلى التحقيق في القضية، بإجراء "تطهير ذاتي" للصناعة، بعد اعتقال شومسكي. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد وجود دافع سياسي في القضية.


ودعا كورنتسوف إلى إجراء تحقيق في تصدير المتفجرات إلى بلغاريا وبريطانيا وصربيا وقبرص. وحذر من أن هذه المتفجرات ربما استخدمت في أغراض عسكرية بـ "دول معادية تابعة لحلف الناتو".


وجاء تعيين شومسكي مديرا لمصنع "سفيردلوف بلانت" في بداية العام، بعد وقوع سلسلة من التفجيرات والحرائق في قاعات التصنيع، ضمن أمور أخرى، في عهد سلفه.


وبعد انطلاق الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وقع عدد من الحوادث في شركات الصناعات العسكرية الروسية، وهو ما أثار تكهنات بأنها ربما نجمت عن عمليات تخريب.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (47)

قرغيزستان وطاجيكستان توقعان اتفاقاً لوقف إطلاق النار

6329bcc04c59b744865fb080

اتفاق سوري يوناني لإطلاق خط ملاحة بحري مباشر بين البلدين

2022-09-20_08-29-58_115188

روسيا تسحب غواصات من القرم بسبب مخاوف أمنية

download

قوات تيغراي بإثيوبيا: إريتريا تشن "هجوما شاملا"

ابو الغيط 6

أبو الغيط يبحث مع جوتيريش الوضع الدولي وأزمات المنطقة

thumbs_b_c_b83736fb0fe6db162ba59a22036ad94c

الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بـ 5 مليارات دولار إضافية

أخبار متعلقة
GtxZK

أردوغان: العقوبات الأوروبية على روسيا سبب أزمة الطاقة

image (28)

سفراء أجانب شاركوا في مراسم وداع غورباتشوف

imgid533719

سيناريوهات استخدام روسيا للأسلحة النووية

1024

روسيا: تمديد حظر الطيران جنوب ووسط البلاد

image (28)

أين أوصى رئيس الاتحاد السوفيتي السابق بدفنه؟

20220220_1645345718-790

بعد 6 أشهر على الحرب في أوكرانيا.. ما هي السيناريوهات المتوقعة؟