السبت 18-12-2021
الوكيل الاخباري

الاستثمارات الكلية في العقبة تصل لـ 26 مليار دينار

الملك يشيد بدعم غوتيريس الثابت للحلول السياسية للنزاعات

انقاذ حياة مواطن وسط مدينة الزرقاء

مصدر: قرارات جديدة من الاوبئة بشأن احتفالات رأس السنة خلال ايام

الأمانة: اللحوم الجورجية الواصلة صالحة للاستهلاك وتم إجازتها

الخارجية لـ"الوكيل الاخباري": السيدة التي طلبت تدخُل السفارة الأردنية في الجزائر ليست "أردنية"

الشبول لـ"الوكيل الاخباري": الخصاونة يخضع للحجر المنزلي بعد إصابة ابنه وابنته بكورونا

6 شبان يهددون بالانتحار في مأدبا.. والمحافظ يوضح - صور

الثلاثاء .. الانقلاب الشتوي وبداية مربعانية الشتاء

محافظ مأدبا: حصرنا مناطق الانهيارات وجاهزون للمنخفض

السبت، 18-12-2021 03:13 م

روسيا تفرض عقوبات على مسؤولين بريطانيين

ر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن فرض عقوبات على 7 مسؤولين بريطانيين متورطين في أنشطة مناهضة لروسيا، ردا على قرار بريطاني مماثل.

اضافة اعلان


وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي :"ردًا على الأعمال غير الودية للندن، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، تقرر فرض عقوبات شخصية على عدد مناسب من الممثلين البريطانيين، المتورطين عن كثب في أنشطة مناهضة لروسيا، ومنعهم من دخول الأراضي الروسية".


وأضافت "روسيا مجبرة على التصريح بأن الإعلان المستمر للسلطات البريطانية عن عقوبات يبطل المحاولات التي قام بها الجانب الروسي، على مختلف المستويات لإعادة العلاقات إلى مسار بناء".

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مقاتلات-روسية-780x470

طائرات حربية روسية وبيلاروسية تنفذ دوريات مشتركة

61bd968c4c59b7086e6fc152

موسكو تقترح محادثات ثنائية مع واشنطن حول الضمانات الأمنية

9999151968

فتح باب طلبات استيراد الاسمنت ولحوم العجل والخروف المجمدة في فلسطين

9999151961

باريس تلغي احتفالات ليلة رأس السنة بسبب أوميكرون

61bdca9e4c59b73a1f713445

السعودية تتجهز لاستضافة أكبر حدث تقني في العالم

61bdc8db42360419ac13f957

حاجز للجيش السوري يعترض رتلا أمريكيا غرب الحسكة

أخبار متعلقة
3397286_1638623338

الخارجية الروسية: استئناف محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني الأسبوع المقبل

637724177329146710

بوتين: الغرب يتجاوز كل الحدود تجاه روسيا في البحر الأسود