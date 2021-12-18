روسيا تفرض عقوبات على مسؤولين بريطانيين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن فرض عقوبات على 7 مسؤولين بريطانيين متورطين في أنشطة مناهضة لروسيا، ردا على قرار بريطاني مماثل.

اضافة اعلان



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي :"ردًا على الأعمال غير الودية للندن، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، تقرر فرض عقوبات شخصية على عدد مناسب من الممثلين البريطانيين، المتورطين عن كثب في أنشطة مناهضة لروسيا، ومنعهم من دخول الأراضي الروسية".



وأضافت "روسيا مجبرة على التصريح بأن الإعلان المستمر للسلطات البريطانية عن عقوبات يبطل المحاولات التي قام بها الجانب الروسي، على مختلف المستويات لإعادة العلاقات إلى مسار بناء".

بترا