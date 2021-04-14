روسيا تكشف عن سفينة حربية غطّاسة

الوكيل الإخباري- كشفت شركة "روبين" في بطرسبورغ عن مشروع لسفينة "ستراج" (الحارس) الحربية الغطّاسة.

اضافة اعلان



ويعتبر مصممو السفينة أنها عبارة عن حل وسط رخيص بين السفينة والغواصة وتتوفر فيها مواصفات خاصة بالسفينتين الغواصة وغير الغواصة. ويمكن استخدامها كسفينة دوريات عادية وغواصة ديزل على حد سواء.



وقال موقع "فلوتبروم" الإلكتروني الروسي إن السفينة الحربية التي صممتها شركة "روبين" يشبه مظهرها الخارجي غواصة الديزل الكهربائية السوفيتية من مشروع 613 والتي كان قد صدّر الاتحاد السوفيتي كميات منها إلى بلدان أخرى.



وبلغ طولها 60–70 مترا وفقا للأسلحة والأجهزة التي تحملها، وإزاحتها نحو 1000 طن، وطاقمها 42 فردا.



ويمكن تزويد "ستراج" بقوارب بحرية وطوربيدات وصواريخ موجهة صغيرة الحجم ومدافع صغيرة العيار وكذلك درونات يمكن إطلاقها من تحت الماء.



وقال ناطق باسم شركة "روبين" إن شركة تأمل بأن تلفت السفينة الغطاسة أنظار الأجهزة الأمنية في بلدان أخرى، مع العلم أن "ستراج" مخصصة أساسا لأداء مهام الدوريات ومكافحة القراصنة والمهربين في البحر وتتميز بسعر مقبول.

فيما تعد "ستراج" سفينة متعددة المهام ويمكن استخدامها كسفينة البحوث العلمية.



يذكر أن "روبين" هي إحدى الشركات الروسية الرائدة المتخصصة في تصميم وتصنيع الغواصات. وكانت قد تولت الشركة تصميم غواصات روسية مشهورة مثل الغواصة من مشروع 613، وغواصتي " آكولا" و"بوريه" النوويتين.





المصدر- روسيا اليوم