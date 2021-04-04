فاجعة صيادي أسماك إثر تصادم مركبين في اندونيسيا

الوكيل الإخباري - تبحث فرق إنقاذ عن 17 صيادا فقدوا إثر اصطدام مركبين قبالة سواحل مقاطعة جاوة الغربية في اندونيسيا، على ما قال مسؤولون الأحد.

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واصطدمت سفينة صيد بأخرى أكبر للشحن مساء السبت قبالة ساحل مدينة اندرامايو في مقاطعة جاوة الغربية ما تسبب في سقوط طاقم مركب الصيد الذي يضم 32 شخصا في المياه، على ما أفادت المتحدثة باسم وكالة إنقاذ باندونغ سيني وولانداري.



وأفادت وكالة فرانس برس الاحد أنّه "تم انتشال 15 ناجيا ونقلهم لسفينة الشحن لكنهم لا يزال البحث جاريا عن 17 أخرين فقدوا".



وأوضحت أن الناجين من الحادث يعانون من إصابات بسيطة وسيتم نقلهم إلى أقرب مستشفى.



وأشارت وولانداري إلى أنّ سفينة الشحن التي تحمل اسم "هابكو بيونير" كانت تبحر في مياه مرفأ ميراك آتية من جزيرة بورينو الإندونيسية حين اصطدم بها مركب الصيد في مياه اندرامايو.



وحوادث السفن شائعة في اندونيسيا، الارخبيل الواسع المؤلف من 17 ألف جزيرة في جنوب شرق آسيا، بسبب عدم الالتزام بمعايير السلامة.



وفي كانون الثاني / يناير 2020، فقد عشرة أشخاص بعدما انقلب مركب كانوا على متنه قبالة سواحل جزيرة سومطرة أثناء رحلة لعمال مهاجرين إلى ماليزيا المجاورة.

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