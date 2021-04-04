الأحد 04-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

طبيب ينضم إلى قافلة شهداء الواجب

أسعار الذهب الأحد 4/4/2021

المغرب يعرب عن تأييده لقرارات الاردن لضمان أمنه واستقراره

معهد الإعلام يبدأ باستقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الماجستير إلكترونيا

جلسة لمجلس الأمة اليوم

لبنان :نقف إلى جانب الأردن بوجه ما يؤثر على أمنه واستقراره

وفيات الأحد 4/4/2021

مدير برنامج المطاعيم لـ برنامج الوكيل : خطة لتوسيع قاعدة اعطاء المطاعيم ضد كورونا

الكويت: 900 مليون دولار لتنظيف تلوث نفطي من زمن الغزو العراقي

الأحد، 04-04-2021 11:29 ص

فاجعة صيادي أسماك إثر تصادم مركبين في اندونيسيا

اندوووو


الوكيل الإخباري - تبحث فرق إنقاذ عن 17 صيادا فقدوا إثر اصطدام مركبين قبالة سواحل مقاطعة جاوة الغربية في اندونيسيا، على ما قال مسؤولون الأحد.

اضافة اعلان

واصطدمت سفينة صيد بأخرى أكبر للشحن مساء السبت قبالة ساحل مدينة اندرامايو في مقاطعة جاوة الغربية ما تسبب في سقوط طاقم مركب الصيد الذي يضم 32 شخصا في المياه، على ما أفادت المتحدثة باسم وكالة إنقاذ باندونغ سيني وولانداري.


وأفادت وكالة فرانس برس الاحد أنّه "تم انتشال 15 ناجيا ونقلهم لسفينة الشحن لكنهم لا يزال البحث جاريا عن 17 أخرين فقدوا".


وأوضحت أن الناجين من الحادث يعانون من إصابات بسيطة وسيتم نقلهم إلى أقرب مستشفى.


وأشارت وولانداري إلى أنّ سفينة الشحن التي تحمل اسم "هابكو بيونير" كانت تبحر في مياه مرفأ ميراك آتية من جزيرة بورينو الإندونيسية حين اصطدم بها مركب الصيد في مياه اندرامايو.


وحوادث السفن شائعة في اندونيسيا، الارخبيل الواسع المؤلف من 17 ألف جزيرة في جنوب شرق آسيا، بسبب عدم الالتزام بمعايير السلامة.


وفي كانون الثاني / يناير 2020، فقد عشرة أشخاص بعدما انقلب مركب كانوا على متنه قبالة سواحل جزيرة سومطرة أثناء رحلة لعمال مهاجرين إلى ماليزيا المجاورة.

 

البيان

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6069668642360473f0239c42

أوكرانيا تعلن إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الناتو

2021-03-28T100403Z_1811002230_RC2AKM9DC1BX_RTRMADP_3_EGYPT-SUEZCANAL-SHIP

بعد موجة سخرية.. سائق حفار تعويم السفينة الجانحة يتحدث عن خطورة العملية

1-27

رئيس الوزراء العراقي يزور الإمارات اليوم

حشيش

ضبط عصابة الزوارق بين المغرب وإسبانيا

مومياوات

مصر تبهر العالم بموكب المومياوات الفرعونية الذهبية

606952454c59b74550474bd7

البحرية التركية تنفذ تمرينا مشتركا مع الناتو

أخبار متعلقة
1503978_0

تقرير يكشف النتائج الأولية للتحقيق في حادث قناة السويس

606419714236043ace5d68cf

بعد حادثة قناة السويس.. جنوح سفينة شحن في نهر 'آرون' ببريطانيا

9609c2fb-e7ec-4c42-ad23-ba99956e4ea2

بالفيديو.. حريق ضخم يلتهم مصفاة نفطية بإندونيسيا

3202127192254953974023

مصر: استمرار أعمال التكريك لإزالة الرمال المحيطة بالسفينة الجانحة

اغنام

مصر: إنقاذ المواشي الحية العالقة في سفينة قناة السويس

mqdefault

فيديو مثير للجدل.. شاهد حركة السفينة التي شغلت العالم قبل دخول قناة السويس