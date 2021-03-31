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الأربعاء، 31-03-2021 09:50 ص

بعد حادثة قناة السويس.. جنوح سفينة شحن في نهر 'آرون' ببريطانيا

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الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، عن جنوح سفينة شحن بطول 260 قدما عبرت نهر "آرون" في غرب ساسكس ببريطانيا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن السفينة، "إليز"، رست في وضع مائل في ميناء "ليتلهامبتون" على نهر "آرون"، بعد أن انحرفت عن خطوط الإرساء في الساعات الأولى من صباح أمس، لافتة إلى أن السفينة التي ترفع علم "أنتيغوا وبربودا" أبحرت إلى الميناء من "أنتويرب" في بلجيكا لتفريغ حمولتها في الساعة الـ01:15 صباح أمس (بالتوقيت المحلي)، وعلقت في حوالي الساعة الـ03:30 من صباح أمس (بالتوقيت المحلي).

 

المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

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