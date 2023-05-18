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الخميس، 18-05-2023 04:51 م

روسيا تكشف عن مدرعة "فنيكس" الواعدة في منتدى الجيش – 2023"

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الوكيل الإخباري - سيتم الكشف عن مدرعة "تايفون – كا53949" في منتدى الجيش -2023" العسكري التقني، وقد أطلقت عليها بعد تحديثها تسمية "فنيكس".

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أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصدر لها في الخدمة الصحفية في الشركة المصنعة للمدرعة.


وقد تم تكييف جسم المدرعة مع الشاسي الذي يُنتج على دفعات، الأمر الذي سمح بالتخفيض من كلفتها وزيادة وتائر الإنتاج. وتعود تلك الضرورة إلى الوقائع العسكرية التي تقضي بتزويد الجيش الروسي بمعدات رخيصة ذات جودة عالية.


يذكر أن مدرعة "تايفون"-كا" كانت تزود سابقا بشاسي يُنتج خصيصا لها. بينما تم الآن وضع المدرعة على منصة تستخدمها مدرعات أخرى.


يذكر أن نموذج "تايفون – كا53949" المطور من مدرعة "تايفون – كا" يتميز بحماية باليستية مضادة للألغام، ولدى النموذج المطور دروع مركبة وكذلك تصميم انسيابي للجسم وغطاء مضاد للألغام يمكن فكه.


ولا تستطيع مدرعة "فنيكس" الجديدة تحمّل نيران الأسلحة الخفيفة فحسب بل وانفجارات اللغم والقذيفة التي تعادل قوتها 8 كيلوغرامات من مادة التروتيل.

 

ويتسع النموذج المطور لمدرعة "تايفون – كا" لـ16 فردا. أما 5 كاميرات فيديو يحملها فتضمن لأفراد طاقمه الرصد الدائري، ويمكن أن تساعد سائق المدرعة في قيادتها في حال تعطل الزجاج الأمامي.

 

RT


 




 

 


 

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