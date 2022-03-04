روسيا: مستمرون في العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها

الوكيل الاخباري - أكدت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق أهدافها المطلوبة، نافية وجود أي نية لوقف العملية العسكرية بعد مناشدات أطلقتها شخصيات عامة روسية بوقفها.



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: "ليس الآن وقت الانقسام، ردا على مناشدات أطلقتها شخصيات عامة لإنهاء العملية العسكرية، أنه وقت الوقوف صفا واحدا، الوقوف صفا واحدا خلف رئيسنا".

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





