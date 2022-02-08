موسكو: القوات الروسية لن تبقى في بيلاروسيا بعد انتهاء المناورات الحربية

الوكيل الاخباري - أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، عن أن القوات العسكرية الروسية ستعود إلى مواقعها بعد انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة في بيلاروسيا.



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: "لم يقل أحد في يوم من الأيام إن القوات الروسية ستبقى في أراضي بيلاروسيا، ولم يطرح هذا الموضوع قط، والحديث يدور عن تدريبات عسكرية تجريها روسيا وبيلاروسيا ومن مقتضياتها عودة القوات إلى روسيا".

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