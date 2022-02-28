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الإثنين، 28-02-2022 11:41 م

كندا تعلن انتهاك الطيران الروسي لمجالها الجوي

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الوكيل الاخباري - أكدت وزارة النقل الكندية قيام شركة الطيران الروسية إيروفلوت بانتهاك المجال الجوي الكندي رغم إعلان كندا غلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إنها ستطلب مراجعة لسلوك شركة إيروفلوت ومزود خدمة الحركة الجوية الكندية بعد انتهاك الحظر، مؤكدة أن كندا لن تتردد في اتخاذ إجراءات إنفاذ مناسبة وغيرها من التدابير لمنع الانتهاكات في المستقبل.

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