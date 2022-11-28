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الإثنين، 28-11-2022 07:42 م

روسيا وكازاخستان تتبنيان نفس المواقف بشأن القضايا الدولية

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الوكيل الاخباري- ذكرت روسيا وكازاخستان في إعلان مشترك بينهما اليوم الاثنين أنهما تتبنيان نفس المواقف، أو مواقف متشابهة، بشأن قضايا الساعة الدولية.

إضافة إلى ذلك، رفض البلدان أي محاولات لتزييف وتشويه التاريخ المشترك، وأعلنا عن التزامهما بالحفاظ على الحقيقة بشأن الحرب العالمية الثانية، والدور الحاسم للشعب السوفيتي المتعدد القوميات في هزيمة ألمانيا النازية.

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جاء ذلك عقب اجتماع رئيسي البلدين، فلاديمير بوتين، وقاسم جومارت توكايف، حيث أعلن الرئيسان عن مواصلتهما التعاون بين القوات المسلحة في البلدين في إطار صيغ ثنائية ومتعددة الأطراف.

كما أعلن الرئيسان التزام البلدين روسيا وكازاخستان بتهيئة الظروف المواتية لعبور موارد الطاقة عبر أراضي كل منهما.

وامتنع البلدان عن أي أعمال يمكن أن تضر بالشراكة الاستراتيجية وعلاقات التحالف بين البلدين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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