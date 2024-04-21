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الأحد، 21-04-2024 10:44 ص

روسيا وكازاخستان تخططان لإطلاق برامج جديدة لدراسة الفضاء

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير العلوم والتعليم العالي في كازاخستان، ساياسات نوربيك أن روسيا وكازاخستان تخططان لإطلاق برامج جديدة لدراسة الفضاء.

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وخلال اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي، جمع وزراء التعليم التابعين لمنظمة شنغهاي للتعاون قال الوزير: "تعتزم كازاخستان وروسيا إطلاق برامج جديدة للبحوث العلمية والفضائية المشتركة، فضلا عن توسيع التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي".


وأضاف: "اليوم لدينا اجتماع مخطط له مع رئيس معهد موسكو للطيران، حيث سنعيد تشغيل وتوسيع برامج الذكاء الاصطناعي، ونخطط لإطلاق برامج جديدة في مجال الفضاء والبحث العلمي".


وأشار الوزير إلى "أن التعاون مع روسيا في مجالات التعليم العالي يمثل أولوية استراتيجية مطلقة بالنسبة لكازاخستان، إذ توجد اليوم سبعة فروع لجامعات روسية رائدة في بلاده، بما فيها فرع تابع لمعهد موسكو للطيران موجود في بايكونور".

 

RT

 




 

 


 

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