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الخميس، 09-05-2024 09:46 ص

طالبة مبتعثة من "اليرموك" تفوز بجائزة في جامعة بريدج ووتر الأمريكية

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الوكيل الاخباري- فازت الطالبة آلاء ملحم المبتعثة من جامعة اليرموك لدراسة الماجستير في اللغة الإنجليزية في جامعة بريدج ووتر الأميركية، بجائزة أطروحة الخريجين المتميزة لعام 2024، وذلك عن أطروحتها المعنونة بـ "معالجة تحديات الكتابة التي يواجهها الطلاب في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة اليرموك: استراتيجيات الدعم والتحسين" حيث سيتم تكريم الطالبة خلال حفل تخريج طلبة الدراسات العليا.

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وذكرت الطالبة ملحم أن هذه الجائزة تعتبر جائزة مرموقة وتنافسية للغاية، تُمنح لطالب دراسات عليا واحد فقط من جميع أقسام جامعة بريدج ووتر الأميركية، ويتم اختياره بناءً على تقييم شامل من قبل لجنة من الحكام الخبراء.


وعبرت الطالبة ملحم عن عظيم امتنانها لجامعة اليرموك ممثلة برئيس الجامعة الدكتور اسلام مسّاد على منحها فرصة الدراسة في جامعة بريدج ووتر الأميركية، حيث بذلت قصارى جهدها للفوز بهذه الجائزة لتكون خير سفيرة لليرموك وتعكس مدى تميز الجامعة وقدرتها على تخريج الطلبة المبدعين والمتميزين القادرين على اثبات جدارتهم وكفاءتهم في مختلف التخصصات.


كما ثمنت ملحم جهود قسم اللغة الإنجليزية في الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية فيه وطلبته، لمساعدتها في إجراء المسوحات في قسم اللغة الإنجليزية المطلوبة لتنفيذ مشروع الأطروحة.

 




 

 


 

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