الخميس 09-05-2024
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الخميس، 09-05-2024 09:44 ص

الإمارات تنعى الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الإماراتية، الخميس، وفاة الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان.

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وجاء في البيان الصادر عن ديوان الرئاسة الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" : "بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم".


وأضاف البيان: "يعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".




 




 

 


 

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