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الخميس، 28-03-2024 08:31 م

لافروف: أرمينيا تسعى عمدا إلى تدمير العلاقات مع روسيا

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أرمينيا تسعى تحت ذرائع واهية، إلى تدمير العلاقات مع روسيا.

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وأضاف لافروف، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، أن "القيادة الأرمينية، وتحت ذرائع واهية، تشوه تاريخ السنوات الثلاث الماضية، الثلاث سنوات ونصف، وتسعى عمدا إلى تدمير العلاقات مع روسيا الاتحادية".


وفي وقت سابق حذر لافروف من تداعيات اعتبار أرمينيا أن مسار التقارب مع روسيا الذي تم انتهاجه بين الجانبين على مدى أعوام كان خاطئا، قد يؤدي إلى مراجعة كبيرة للعلاقات الثنائية.


ولفت إلى أن أرمينيا وقعت في فخ وعود المساعدات الغربية التي تسعى إلى قطع علاقات يرفان بموسكو وهياكل التكامل في المنطقة، أكثر من كونها مساعدات فعلية لأرمينيا.

 

RT

 




 

 


 

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