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الخميس، 09-05-2024 09:59 ص

الأمانة: إغلاق جزئي لشارع الشهيد غدا

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الوكيل الاخباري- اعلنت امانة عمان الكبرى انه بالتعاون مع ادارة السير سيتم اعتباراً من الساعة السادسة صباح غداً الجمعة( 10 أيار ) ولغاية صباح السبت ( 11 أيار ) إغلاق جزئي على شارع الشهيد وبالاتجاهين للمقطع الممتد من تقاطع عين غزال ولغاية محطة طارق .

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وبين مدير عمليات المرور المهندس محمد جدوع ان الاغلاق الجزئي ياتي لغايات السلامة المرورية في الموقع لاستكمال الاعمال الخاصة بمحطة الامير فيصل ضمن مشروع الباص سريع التردد .

واكد على التنسيق المروري المشترك بين الامانة وادارة السير لتوفير وسائل السلامة المرورية مع تواجد ميداني لكوادر السير بالموقع طيلة فترة الاعمال

 




 

 


 

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