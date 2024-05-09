الأمانة: إغلاق جزئي لشارع الشهيد غدا

الوكيل الاخباري- اعلنت امانة عمان الكبرى انه بالتعاون مع ادارة السير سيتم اعتباراً من الساعة السادسة صباح غداً الجمعة( 10 أيار ) ولغاية صباح السبت ( 11 أيار ) إغلاق جزئي على شارع الشهيد وبالاتجاهين للمقطع الممتد من تقاطع عين غزال ولغاية محطة طارق .

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وبين مدير عمليات المرور المهندس محمد جدوع ان الاغلاق الجزئي ياتي لغايات السلامة المرورية في الموقع لاستكمال الاعمال الخاصة بمحطة الامير فيصل ضمن مشروع الباص سريع التردد .



واكد على التنسيق المروري المشترك بين الامانة وادارة السير لتوفير وسائل السلامة المرورية مع تواجد ميداني لكوادر السير بالموقع طيلة فترة الاعمال