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الخميس، 09-05-2024 09:29 ص

مسؤول إسرائيلي ردا على بايدن: سندخل رفح دون مساعدات

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الوكيل الإخباري- نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالبارز قوله -رداً على تهديد الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب- إن الجيش سيدخل رفح في جميع الأحوال ويمكنه فعل ذلك دون مساعدات، وفق تعبيره.

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وبوقت مسبق ، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن بلاده لن تزود إسرائيل بأنواع محددة من الأسلحة في حال شنت هجوماً على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأكد أن القنابل التي قدمتها واشنطن لتل أبيب استخدمت في اغتيال  المدنيين في غزة.

وخلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الإخبارية، قال بايدن - رداً على سؤال حول السبب الذي دفع إدارته الأسبوع الماضي إلى تعليق إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل - إن" مدنيين تم اغتيالهم في غزة بسبب هذه القنابل، وهذا أمر سيئ".

وحذر من أنه "إذا دخلوا (الإسرائيليون) إلى رفح، فلن أزودهم بالأسلحة التي استُخدمت في السابق ضد المدن"، مضيفاً "لن نسلمهم الأسلحة والقذائف المدفعية التي استُخدمت" حتى الآن في الحرب على قطاع غزة.

وهذه هي المرة الأولى التي يضع فيها بايدن (81 عاماً) بصورةٍ علنيةٍ شروطاً للدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستواصل "ضمان حماية إسرائيل بواسطة القبة الحديدية".


 




 

 


 

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