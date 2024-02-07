كيشيدا: اليابان ملتزمة بتوقيع معاهدة السلام مع روسيا

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في يوم "التجمع الوطني لإعادة المناطق الشمالية" الذي تحييه اليابان، التزام بلاده بتوقيع معاهدة السلام مع روسيا، و"استعادة" جزر الكوريل.



وقال كيشيدا: "من المؤسف أنه حتى اليوم أي بعد مرور 78 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية لم يتم حل قضية المناطق الشمالية وتوقيع معاهدة السلام بين روسيا واليابان. لكن الحكومة لا تزال ملتزمة بضرورة التسوية وتوقيع السلام".

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وأكد كيشيدا أن تدهور العلاقات بين روسيا واليابان سببه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وتشهد اليابان في الـ7 من فبراير من كل عام تظاهرات "التجمع الوطني لإعادة المناطق الشمالية"، وهو تاريخ توقيع معاهدة الحدود الروسية اليابانية عام 1855، التي انتهكتها اليابان في الحرب العالمية الثانية.



ويشارك في هذه التجمعات تقليديا الوزراء والنواب من الأحزاب الحاكمة والمعارضة والسكان السابقون في الجزء الجنوبي من جزر الكوريل.

RT