الأربعاء 18-01-2023
الوكيل الاخباري

المركزي يحذر من شركات تدعي مضاعفة الأموال بفترة قصيرة

الخارجية الفلسطينية: اعتراض السفير الأردني انتهاك صارخ للوضع التاريخي والسياسي للأقصى

جامعة اليرموك تعلن عن منحة لطلبة البكالوريوس في قطر - تفاصيل

بعد فصله.. من يخلف الفايز في مجلس النواب؟

أمير قطر يصل الإمارات للمشاركة في لقاء قادة الخليج ومصر والأردن

مقتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه الأول

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين بينهم أطفال من القدس

وحدة في رئاسة الوزراء لإدارة البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام

مجلس النواب يقرر فصل النائب محمد عناد الفايز

النواب يناقش قرار لجنته القانونية بشأن الفايز في جلسة مغلقة

الأربعاء، 18-01-2023 09:11 ص

زاخاروفا تعلق على كلام فون دير لاين حول "أي سلاح" لأوكرانيا

63c76b53423604697f0a8ca8


الوكيل الاخباري- علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن أوكرانيا يجب أن تتلقى أي سلاح تستطيع استخدامه.

اضافة اعلان

 

وكتبت زاخارفا عبر "تلغرام" في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: "دعت فون دير لاين إلى منح أوكرانيا أي سلاح تكون قادرة على  استخدامه. (تقصد) النووي، أم ماذا؟"

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وحذرت الخارجية الروسية دول الناتو من أنها "تلعب بالنار" بتقديم السلاح لكييف.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63c7b16f42360412a13d67a9

الإفراج عن 30 جنديا روسيا في عملية تبادل أسرى مع كييف

63c7aa394c59b75e25716bad

أمير قطر يصل الإمارات للمشاركة في لقاء قادة الخليج ومصر والأردن

file

مقتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه الأول

63c79d6b42360413c95aebdf

ألمانيا: بلادنا تشارك بشكل غير مباشر في القتال في أوكرانيا

120234185447962484727

السعودية تطلق خدمة جديدة للمعتمرين

63c79ece4c59b768117dabb8

سقوط مروحية أوكرانية بالقرب من روضة أطفال في منطقة كييف

أخبار متعلقة
image - 2022-12-26T112059.092

روسيا البيضاء: صواريخ اسكندر الروسية جاهزة للاستخدام

image - 2022-12-26T084430.003

حليف بوتين يكشف سبب عدم شن الغرب حربا على روسيا

1663794063_media

روسيا تبدأ إجراءات لمعاقبة "الفارين" من البلاد خلال الحرب

63a829354c59b70a7a22ed7e

بوتين: لا يمكن لروسيا أن تتصرف بوضاعة مثلما يفعل الغرب

63a6e0654c59b756c4679456

لافروف: الغرب بارع في توجيه الرأي العام لضمان دعم كييف

63a6c8eb4c59b759302b16c1

دراغي: فقط بوتين من يمكنه إنهاء الصراع في أوكرانيا