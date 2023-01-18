زاخاروفا تعلق على كلام فون دير لاين حول "أي سلاح" لأوكرانيا

الوكيل الاخباري- علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن أوكرانيا يجب أن تتلقى أي سلاح تستطيع استخدامه.

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وكتبت زاخارفا عبر "تلغرام" في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: "دعت فون دير لاين إلى منح أوكرانيا أي سلاح تكون قادرة على استخدامه. (تقصد) النووي، أم ماذا؟"



وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وحذرت الخارجية الروسية دول الناتو من أنها "تلعب بالنار" بتقديم السلاح لكييف.

روسيا اليوم