زاخاروفا تعلق على كلمات زيلينسكي حول الحرب الأخيرة

الوكيل الإخباري- علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على كلمات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي برغبته في "جعل هذه الحرب الأخيرة".

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جاء ذلك خلال منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام" حيث كتبت زاخاروفا إن "مدمن المخدرات (زيلينسكي) يهذي حول القنبلة الذرية".



وكان زيلينسكي، خلال زيارته إلى هولندا، دعا إلى "تذكر الأوكرانيين، رجالا ونساء، بالغين وأطفالا، ممن كان من الممكن أن يظلوا على قيد الحياة، لولا هذا العدوان، وهذه الحرب التي لم نكن نريدها والتي يتعين علينا أن نجعلها الأخيرة".



وكانت روسيا قد شنت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه "لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات"، وتعين لهذا، بحسب قوله، "نزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة".

روسيا اليوم