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الخميس، 27-07-2023 02:50 م

زاخاروفا حول العلاقات مع إفريقيا: لدينا الكثير من الأسود في الدبلوماسية الروسية

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الوكيل الإخباري- علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على صورة قديمة لها وهي تحمل شبلا صغيرا في مقر الوزارة بأن الدبلوماسية الروسية لديها الكثير من الأسود.

جاء ذلك في حديث صحفي مع جريدة "كومسومولسكايا برافدا"، ردا على سؤال الصحفي ألكسندر غاموف عن السبب في وجود "شبل" في وزارة الداخلية، وما إذا كان ذلك مرتبطا بشكل أو بآخر بالقمة الروسية الإفريقية في بطرسبورغ.

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تابعت زاخاروفا ضاحكة بحسها الساخر المعروف:  

"أعتقد أن لدينا في الدبلوماسية كثيرا من الأسود. إنها صدفة. الحقيقة أنه كان من المفترض أن يأتي إدغارد زاباشني (مروض شهير) إلى وزارة الخارجية، فسألته مازحة: "هل ستأتي مع النمر؟" لأنه في جميع الصور دائما ما يكون مع حيواناته التي يروضها.

لكنه أخذ الأمر على محمل الجد، وكانت مفاجأة كبيرة لنا عندما جاء مع شبل أسد صغير.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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