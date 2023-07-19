زاخاروفا تعلق على قرار الولايات المتحدة بدعم الزراعة في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتخصيص أموال للزراعة الأوكرانية بأنه "خدعة".



جاء ذلك في تصريحات زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك" صباح اليوم الأربعاء، حيث تابعت أن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالمال لدعم الزراعة هو خدعة، لأنها تخصص مبالغ ضخمة لشركاتها التي تمتلك أراضي في أوكرانيا.

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وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن تخصيص 250 مليون دولار إضافية لأوكرانيا دعما للزراعة بعد قرار روسيا الانسحاب من صفقة الحبوب.



وقالت زاخاروفا إن "كل الزراعة في أوكرانيا تعود ملكيتها منذ فترة طويلة إلى شركات غربية، تتحكم في جميع المعاملات الغذائية وتدير جميع العمليات الخارجية".

روسيا اليوم