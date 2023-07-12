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الأربعاء، 12-07-2023 12:30 م

كوليبا يسأل الناتو عن الشروط وزاخاروفا ترد: تعلّم اللعب مع الغرب!

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الوكيل الإخباري- نصحت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الذي تساءل عن شروط انضمام كييف للناتو، أن يتقن اللعب مع الغرب قبل أن يستفسر عن شروط الناتو.

وأضافت زاخاروفا: "أيها الغبي، عليك أن تتعلم القواعد قبل أن تبدأ اللعبة، وليس بعد".

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وقالت: "هذا هو النظام العالمي القائم على القواعد التي اخترعها الغربيون. الأكثر ذكاء لا يشاركون فيها، إذ أنه لا توجد قواعد بالأساس، هذه القواعد يتم وضعها أثناء المجريات وتغييرها إذا لم تحقق اللعبة النتائج المرجوة منها، والبديل هو القانون الدولي الذي يدعمه غالبية العقلاء".

وكان كوليبا قد صرح في وقت سابق، بأن أوكرانيا لا تعرف ما هي الشروط التي يجب أن تلبيتها للانضمام إلى الناتو ومن يجب أن يصيغها.

وفي وقت سابق، انتقد زيلينسكي "تردد الناتو وضعفه" في قبول انضمام أوكرانيا لعضويته، معتبرا "عدم تحديد إطار زمني لعضوية أوكرانيا في الناتو أمرا غير مسبوق وسخيفا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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