الإثنين 12-12-2022
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الإثنين، 12-12-2022 08:49 ص

زامبيا.. العثور على جثث 27 مهاجرا مشتبها فيهم

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الوكيل الإخباري - عثرت الشرطة في لوساكا، عاصمة زامبيا، على جثث 27 شخصاً يشتبه في أنهم دخلوا البلاد بشكل غير قانوني من إثيوبيا أو الصومال.

وقال داني موالي المتحدث باسم الشرطة الزامبية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تم العثور على شخص واحد كان لا يزال على قيد الحياة، وجرى نقله إلى المستشفى الجامعي. ولاتزال الملابسات الدقيقة لوفاة المهاجرين غير واضحة.

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وتكافح زامبيا، التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، تهريب البشر منذ سنوات.

 

وبحسب مفوضية اللاجئين، استقبلت البلاد أكثر من 105 آلاف لاجئ من دول مجاورة مثل الكونغو وبوروندي وأنغولا ورواندا.


ووفقاً للمعايير الإقليمية، تعتبر البلاد مستقرة سياسياً. وفي عام 2021، شهدت زامبيا انتقالاً سلمياً للسلطة.


ومع ذلك، فإن البلاد تكافح انتشار الفقر وسوء التغذية، إضافة إلى تبعات تغير المناخ. وبحلول نهاية عام 2020، اضطرت زامبيا إلى إعلان إفلاسها لدائنيها الدوليين.

 

البيان

 




 

 


 

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