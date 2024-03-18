زعماء يهنئون بوتين بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية الروسية

الوكيل الاخباري-

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وجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.وأجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.وجاءت البرقيات حسب ورودها من:رئيس طاجيكستان إمام علي رحمونالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادوروزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أونزعيم بوليفيا لويس آرسيرئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغرئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيفرئيسة إقليم غاغاوزيا المولدوفي يفغينيا غوتسولرئيسة هندوراس زيومارا كاسترورئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا