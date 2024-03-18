الإثنين 18-03-2024
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الإثنين، 18-03-2024 10:55 ص

زعماء يهنئون بوتين بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية الروسية

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الوكيل الاخباري- وجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.اضافة اعلان


وأجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.

وجاءت البرقيات حسب ورودها من:

رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون 
زعيم بوليفيا لويس آرسي
رئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغ 
رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف
رئيسة إقليم غاغاوزيا المولدوفي يفغينيا غوتسول
رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو
رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا

 




 

 


 

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