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الإثنين، 03-07-2023 07:49 ص

زلزال بقوة 6.2 درجة يهز إقليم بابوا بإندونيسيا

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الوكيل الاخباري - قالت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية في إندونيسيا إن زلزالا بقوة 6.2 درجة هز إقليم بابوا في أقصى شرق البلاد اليوم الاثنين، وإنه ليس من المحتمل حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).


وأضافت الوكالة أن الزلزال وقع على عمق 33 كيلومترا على اليابسة.


وقالت مصادر بالشرطة إن السكان في جايابورا عاصمة إقليم بابوا شعروا بالزلزال بقوة وإنه لم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار أو إصابات، بحسب وكالة رويترز.


وتقع إندونيسيا على جانبي ما يسمى بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ وهي منطقة نشطة زلزاليا للغاية حيث تلتقي الصفائح المختلفة على قشرة الأرض وتسبب عددا كبيرا من الزلازل والبراكين.

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سكاي نيوز



 




 

 


 

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