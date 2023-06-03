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السبت، 03-06-2023 03:40 م

وزارة الدفاع الأوكرانية ترفض خطة التسوية الإندونيسية

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الوكيل الإخباري - قال نائب وزير الدفاع الأوكراني فلاديمير غافريلوف، في مقابلة مع وكالة رويترز، إنه يرفض "النسخة الكورية" المقترحة من إندونيسيا لحل النزاع في أوكرانيا.

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ووفقا للوكالة، شدد غافريلوف على رفض الاقتراح المتعلق بإنشاء منطقة منزوعة السلاح.


وأضاف غافريلوف: "لن نناقش أي اتفاق يتعلق بخسارة أراضينا بما في ذلك شبه جزيرة القرم".

في وقت سابق، اقترح وزير دفاع إندونيسيا برابوو سوبيانتو، خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، تشمل وقف إطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح ونشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.


وأكد الوزير الإندونيسي على أن الإجراءات التي ذكرها، قد "أثبتت فعاليتها في مجرى التاريخ"، مستشهدا بالوضع في شبه الجزيرة الكورية كمثال. واقترح حل النزاع في أوكرانيا من خلال إنشاء منطقة منزوعة السلاح على غرار المنطقة التي تم إنشاؤها بين كوريا الجنوبية والشمالية.


ومن المعروف أن الكرملين ذكر سابقا، أنه يمكن للوضع في أوكرانيا أن يتحرك في الاتجاه السلمي، بشرط أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار، وطبعا جميع مطالب موسكو معروفة جيدا للجميع.

 

RT

 




 

 


 

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