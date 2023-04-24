الإثنين 24-04-2023
الوكيل الاخباري

بعد انخفاض أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ أربعة أشخاص في العقبة

نقابة أطباء السودان تعلن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى 273 قتيلا

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب منطقة نائية بالمحيط الهادئ

اختتام فعاليات رمضانيات 2023 بمدينة العقبة

3563طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

نقيب أصحاب المطاعم: نسب الإقبال على المطاعم خلال عيد الفطر "مرتفعة"

إعلان واقع حركة الإقبال على قطاع الألبسة خلال العيد الأسبوع المقبل

قطر تستورد 25 طناً من التمور الأردنية خلال رمضان

الإثنين، 24-04-2023 12:41 م

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب منطقة نائية بالمحيط الهادئ

644646c942360479d55e5e0e


الوكيل الاخباري- وقع زلزال بقوة 7.1 درجة اليوم الاثنين قرب جزر كيرماديك على بعد 900 كيلومتر شمال شرق الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا وعلى عمق 49 كيلومترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إن الزلزال لم يشكل أي تهديد لهاواي أو منطقة المحيط الهادئ الأوسع.

وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا بأنها تقوم بتقييم ما إذا كان الزلزال يمكن أن يؤثر على نيوزيلندا، لكنها قدمت نصائح معتادة للمواطنين بالابتعاد عن المناطق الساحلية إذا شعروا بزلزال قوي أو لفترة طويلة.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
84

نقابة أطباء السودان تعلن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى 273 قتيلا

64463d5942360401cd22a4d3

اندلاع نار كثيف قرب سفارة إحدى الدول العربية في الخرطوم

644630244c59b7773e04fd96

للمرة الثالثة.. إصابة رئيس المكسيك بفيروس كورونا

644623d64236046f5e3e5047

بالفيديو.. اندلاع حريق بمحرك طائرة "أمريكان إيرلاينز"

64461d8c4c59b77cef373b92

رئيس غواتيمالا يبدأ زيارة لتايوان

3

ارتفاع قتلى الاشتباكات في السودان إلى 420 والإصابات إلى 3700

أخبار متعلقة
6435990142360464ad4f623e

إيطاليا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة تدفق غير مسبوق للمهاجرين

643555f34236044bc64438d5

روسيا.. زلزال وبركان يهزان نفس المكان في آن

6434fc9e423604458b78c250

السلطات السودانية تعلن حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في ولاية غرب دارفور

image (25)

زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب ساحل كاليدونيا الجديدة

main_image64311a6514e28

زلزال جديد يضرب تركيا

download

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب سواحل إندونيسيا