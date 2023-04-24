زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب منطقة نائية بالمحيط الهادئ

الوكيل الاخباري- وقع زلزال بقوة 7.1 درجة اليوم الاثنين قرب جزر كيرماديك على بعد 900 كيلومتر شمال شرق الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا وعلى عمق 49 كيلومترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.



وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إن الزلزال لم يشكل أي تهديد لهاواي أو منطقة المحيط الهادئ الأوسع.



وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا بأنها تقوم بتقييم ما إذا كان الزلزال يمكن أن يؤثر على نيوزيلندا، لكنها قدمت نصائح معتادة للمواطنين بالابتعاد عن المناطق الساحلية إذا شعروا بزلزال قوي أو لفترة طويلة.

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روسيا اليوم