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الأربعاء، 08-09-2021 07:41 ص

زلزال بقوة 7.4 درجة يهز جنوب غرب المكسيك

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الوكيل الإخباري - هز زلزال مناطق في جنوب غرب مكسيكو سيتي، الليلة الماضية، ما تسبب في اهتزاز المبان، وخروج الأشخاص إلى الشوارع.

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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن مركز الزلزال يقع على بعد 14 كم جنوب شرق منتجع أكابولكو الساحلي في ولاية غيريرو وعلى بُعد 400 كلم جنوب العاصمة مكسيكو.


من جهته أصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ، ومقره في هونولولو عاصمة ولاية هاواي الأمريكية، تحذيرا من خطر حصول أمواج مد عال "ضمن دائرة شعاعها 300 كيلومتر من مركز الزلزال على طول سواحل المكسيك".


وأدى الزلزال الذي استمر أقل من دقيقة إلى اهتزاز المباني في سائر أنحاء العاصمة المكسيكية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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