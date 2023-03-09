الخميس 09-03-2023
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الخميس، 09-03-2023 11:51 ص

زلزال ثالث خلال أسبوع قرب الحدود الروسية المنغولية

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الوكيل الإخباري- أفاد فرع هيئة الجيوفيزياء التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة بايكال، بوقوع زلزال قوته 3.5 درجة صباح اليوم الخميس في منغوليا في منطقة بحيرة خوبسوغول بالقرب من حدود روسيا.

وأشار الفرع في بيانه اليوم الخميس، إلى أن هذا هو الزلزال الثالث الذي يضرب المنطقة خلال الأسبوع الأخير.

وأضاف البيان: "وقع زلزال اليوم في خط العرض الشمالي 51.11 درجة وخط الطول الشرقي 99.99 درجة. وهو ينتمي إلى فئة الطاقة 10.4. ووفقا لهذه الإحداثيات، يقع مركز الهزات في منغوليا بالقرب من بحيرة خوبسوغول. وبلغت قوة الزلزال 3.5 درجة. لا توجد معلومات حتى الآن حول ما إذا كان السكان في المنطقة قد شعروا بهذه الهزات".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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