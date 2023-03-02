الخميس 02-03-2023
الوكيل الاخباري

صحيفة: ذخيرة الجيش الألماني تكفي فقط لعدة أيام في حال نشوب حرب

تنبيه لسالكي طريق صافوط باتجاه محافظات الشمال

اليونان: ارتفاع حصيلة قتلى تصادم القطارين إلى 38

وزير الداخلية يلتقي نظيره الجزائري في تونس

التعامل مع 1328 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الملك يضع حجر الأساس لمشروع مركز الحسين للسرطان في العقبة

تخريج الفوج الأول من معسكر نشامى السايبر

منح بايدن سلطة حظر "تيك توك" يثير انقساما بمجلس النواب

ضبط وردم 8 آبار مخالفة في الزرقاء تسحب مئات الالاف من المياه - صور وفيديو

الكواليت يطالب: حليب الأغنام لتعويض نقص البقري.. ومهيدات: المجفف لصناعة الألبان آمن

الخميس، 02-03-2023 11:13 ص

خلال يوم واحد.. زلزال ثاني في المحيط الهادئ

640056de42360408d10f770d


الوكيل الاخباري- أعلن المكتب لهيئة الجيوفيزياء الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية عن وقوع زلزال ثان بقوة 5.0 درجات على مقياس ريختر في المحيط الهادئ بالقرب من جزر الكوريل خلال يوم واحد.

اضافة اعلان

 

وقالت رئيسة محطة "يوجنو ساخالينسك" لرصد الزلازل، يلينا سيميونوفا: "تم في الساعة 17:14 من 2 مارس الجاري تم تسجيل زلزال بقوة 5,0 درجات على مقياس ريختر. وكان مركز الزلزال يقع على بعد 60 كيلومترا جنوبي قرية مالوكوريلسكويه في جزيرة شيكوتان وعلى عمق 63 كيلومترا".


وأضافت أن هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان قرية مالوكوريلسكويه، مشيرة إلى أن قوتها في جزيرة كوناشير المجاورة كانت تصل على درجتين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64006c61423604548d064438

صحيفة: ذخيرة الجيش الألماني تكفي فقط لعدة أيام في حال نشوب حرب

328272066_529699462566593_819875456124737811_n

المقداد: كارثة الزلزال ضاعفت معاناة السوريين

1adf319af0754631bfd9229399c84229

اليونان: ارتفاع حصيلة قتلى تصادم القطارين إلى 38

1227894344

منح بايدن سلطة حظر "تيك توك" يثير انقساما بمجلس النواب

4152663_1677748982

احتجاز عدد من الرهائن في قرية بمقاطعة بريانسك الروسية على الحدود مع أوكرانيا

2022-11-11T065720Z_1069140134_RC2IJX904ZTL_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-MYKOLAIV

قتلى وجرحى جراء استهداف أوكراني لأراض روسية حدودية

أخبار متعلقة
2021839_0

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرق تركيا

64657127_303

زلزال جديد في تركيا بقوة 5.3 درجة

1673600287291

زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

زلزال٥

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إندونيسيا

ببب

هزة ارضية تضرب ولاية البويرة الجزائرية

OIP (1)

سوريا : ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الى أكثر من 1300 شخص