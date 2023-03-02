خلال يوم واحد.. زلزال ثاني في المحيط الهادئ

الوكيل الاخباري- أعلن المكتب لهيئة الجيوفيزياء الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية عن وقوع زلزال ثان بقوة 5.0 درجات على مقياس ريختر في المحيط الهادئ بالقرب من جزر الكوريل خلال يوم واحد.



اضافة اعلان

وقالت رئيسة محطة "يوجنو ساخالينسك" لرصد الزلازل، يلينا سيميونوفا: "تم في الساعة 17:14 من 2 مارس الجاري تم تسجيل زلزال بقوة 5,0 درجات على مقياس ريختر. وكان مركز الزلزال يقع على بعد 60 كيلومترا جنوبي قرية مالوكوريلسكويه في جزيرة شيكوتان وعلى عمق 63 كيلومترا".



وأضافت أن هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان قرية مالوكوريلسكويه، مشيرة إلى أن قوتها في جزيرة كوناشير المجاورة كانت تصل على درجتين.

روسيا اليوم



