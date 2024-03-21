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الخميس، 21-03-2024 09:36 ص

زلزال قوي يضرب قرب طوكيو وانطلاق أجهزة الإنذار

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الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 5,3 درجة بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو صباح اليوم، حيث اهتزت المباني وانطلقت أجهزة الإنذار على الهواتف، من دون أن تصدر السلطات تحذيرا من حدوث تسونامي. 

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وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الزلزال الذي وقع في جنوب إيباراكي، شرق طوكيو، كان على عمق 50 كيلومترا.


ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات، لكن القطارات السريعة أوقفت عملياتها بين طوكيو وكورياما في منطقة فوكوشيما شمال شرق اليابان بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.


وقال هيرويوكي سانادا المسؤول في هيئة التنظيم النووي إنه لم يتم الإبلاغ عن "أي خلل" في محطة "توكاي دايني" النووية في إيباراكي التي تم وقفها لإجراء اختبارات السلامة. 


وتتعرض اليابان لنحو 1,500 هزة أرضية كل عام، أي ما يمثل نحو 18% من الزلازل في العالم، لكن غالبيتها خفيفة. 


وعلى الرغم من القيود الصارمة المفروضة على الأبنية في اليابان، إلا أن العديد منها وخاصة خارج المدن الكبرى قديمة وضعيفة. 


وضرب زلزال جزيرة نوتو خلال يوم رأس السنة الماضية بلغت قوته 7,5 درجة، ما تسبب بمقتل أكثر من 230 شخصا، غالبيتهم بسبب انهيار المباني القديمة. 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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