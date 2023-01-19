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الخميس، 19-01-2023 11:30 ص

زيلينسكي ينتقد ألمانيا ويطالب الغرب بسلاح لاستعادة القرم

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الوكيل الاخباري-قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن بلاده تسعى لاستعادة شبه جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا سنة 2014، داعيا الدول الغربية إلى تزويده بالمزيد من الأسلحة.

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وأضاف زيلينسكي في تصريح عبر الفيديو خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي أن "هدفنا هو تحرير كل أراضينا".

وقال الرئيس الأوكراني: "القرم أرضنا وبحرنا وجبالنا. أعطونا أسلحتكم وسنستعيد أرضنا".

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن الرئيس الأوكراني انتقد في الوقت نفسه تردد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بدباباتها الحديثة من طراز "ليوبارد"، وذلك بعد تقارير تفيد بأن برلين لن تزود كييف بهذه الدبابات إلا في حال قامت واشنطن بتزويدها بدباباتها من طراز "أبرامز".

وقال زيلينسكي: "هناك أوقات يجب ألا نتردد فيها أو نقارن. عندما يقول أحدهم سأعطي دبابات إذا فعل ذلك طرف آخر، لا أعتقد أن هذه الاستراتيجية الصحيحة التي يجب اتباعها".

وتتزامن هذه التصريحات مع صدور تقارير نشرتها وسائل أمريكية، قالت إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت ترى أن أوكرانيا تحتاج إلى قدرات إضافية للهجوم على شبه جزيرة القرم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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