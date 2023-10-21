زيوغانوف: بايدن يؤجج نيران حرب عالمية ثالثة

الوكيل الإخباري - اعتبر زعيم الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية غينادي زيوغانوف، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤجج "نار الحرب العالمية الثالثة".

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وقال زيوغانوف، خلال افتتاح مؤتمر اللجنة المركزية للحزب: "مؤخرا، طار بايدن المسن إلى الشرق الأوسط، وبدلا من أن يطالب بالجلوس خلف طاولة المفاوضات، أخذ يحرض مرة أخرى على الحرب... لقد شاهدت خطابه لمواطني أمريكا... والذي فيه، في الحقيقة يقوم بإشعال نار الحرب العالمية الثالثة".



وفي وقت سابق، اقترح رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين أن يجري بايدن مناظرة "في فئته العمرية" - مع رئيس الحزب الشيوعي في الاتحاد الروسي غينادي زيوغانوف.



في صباح يوم 7 أكتوبر، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة.

RT