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الأحد، 26-11-2023 10:25 ص

سبع دول أوروبية تدعو إلى إعادة النظر في فرض رسوم على انبعاثات السفن

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الوكيل الإخباري-  دعا وزراء من سبع دول في الاتحاد الأوروبي، إلى وقف خطط إدراج الشحن البحري في نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر يناير المقبل.

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وقال الوزراء في الرسالة الموجهة إلى المفوضية الأوروبية، إن هذه الخطوة تخاطر بإبعاد الأعمال عن الموانئ الأوروبية، في حين ستقدم فائدة بيئية محدودة.


وأضافت الرسالة أن نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2024، قد يؤدي إلى انبعاثات في أجزاء أخرى من العالم، بل ويزيد من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال سلك طرق أطول لتجنب التوقف في موانئ الاتحاد الأوروبي.


وأظهر تقرير اقتصادي أن السفن التي تبحر إلى الموانئ الأوروبية ستواجه رسوم انبعاثات كربونية بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المقبل، مع بدء فرض هذه الرسوم بهدف تشجيع قطاع النقل البحري على خفض الانبعاثات الكربونية من السفن.


ووفقا للقواعد الأوروبية الجديدة التي سيبدأ تطبيقها أول يناير المقبل، ستدفع أي سفينة تدخل أو تخرج من موانئ الاتحاد الأوروبي رسما مقابل كمية الانبعاثات الكربونية التي تصدرها، وهو ما سيؤثر على تكاليف النقل البحري لكل شيء، بدءا من السلع تامة الصنع التي تنقلها سفن الحاويات وحتى الغاز الطبيعي المسال الذي تحتاجه أوروبا بشدة لتدفئة المنازل في الشتاء.


 




 

 


 

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