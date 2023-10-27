لوكسمبورغ تدين موقف هنغاريا الرافض لمساعدة أوكرانيا

الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، إنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتقيد بمواقف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، ويصبح "رهينة" لقرارات بودابيست.

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وقال بيتيل قبيل انعقاد جلسة الاتحاد الأوروبي لاوم: "لا يجوز الضغط من مبدأ نحن نريد الأموال لمصلحتنا الخاصة، وجعل قرار الاتحاد الأوروبي ينطلق من خطاب هنغاريا القائل، إن كنتم تريدون الأموال لأجل أوكرانيا فنحن بجاجة للأموال أيضا... لا ينبغي لنا أن نصبح رهائن لرغبات أوربان".



وسبق أن رفض رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان المصادقة على تعديلات تخص ميزانية الاتحاد الأوروبي، تشمل تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو من الميزانية الأوروبية.



وأوضح أوربان أن بلاده ستعرقل هذه المبادرة حتى ترى مبررا واضحا لتخصيص أموال إضافية، وليس مجرد اقتراح "لمنح المزيد من الأموال".

RT