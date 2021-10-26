سفارات دول تتراجع عن بيان كافالا وأردوغان يرحب

الوكيل الإخباري- أعلنت سفارات كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفنلندا والدنمارك وهولندا والسويد والنرويج ونيوزيلندا لدى أنقرة، التزامها المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تنصّ على التزام الدبلوماسيين قوانين وأنظمة البلدان التي هم فيها، كما أنّه من واجبهم عدم التدخّل في الشؤون الداخلية لهذه الدول.

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وجاء في البيان الذي نٌشِر عبر حساب "تويتر" الخاص بالسفارة الأمريكية في أنقرة، أنّ "الولايات المتحدة تؤكّد الالتزام بالمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، فيما يتعلّق بما أُثير من تساؤلات بشأن البيان المؤرّخ بـ18 أكتوبر/تشرين الأول".



كما أعادت سفارات كلٍ من كندا وفنلندا والدنمارك وهولندا والسويد والنرويج ونيوزيلندا، والتي وقّعت على بيان المدعو "عثمان كافالا"، تغريد البيان الأمريكي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



من جانبه رحّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببيان سفارة الولايات المتحدة وباقي السفارات حول مراعاتها المادة 41 من اتفاقية فيينا القاضية بعدم التدخّل بالشؤون الداخلية للدول.



وكان سفراء 10 دول لدى أنقرة، وصلوا إلى مقرّ وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، إثر استدعائهم بسبب بيان حول المدعو "عثمان كافالا"، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، زعموا فيه أنّ القضية المستمرة بحق "كافالا" تُلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، ودعت إلى الإفراج عنه.

المصدر: TRTعربي