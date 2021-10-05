إيران تعلن عدم وضع شروط مسبقة للعودة إلى فيينا

الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الثلاثاء، إن طهران لا تضع شروطًا مسبقة للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية في فيينا.



وأوضح خطيب زاده، في مقابلة مع قناة ”فرانس 24″، ونقلتها وسائل إعلام إيرانية، أنه ”لا توجد شروط مسبقة للعودة إلى المحادثات النووية في فيينا، وبمجرد الانتهاء من عملية المراجعة الداخلية (حكومة رئيسي) لجولات المفاوضات السابقة سنعود إلى فيينا“.



وأضاف خطيب زاده: ”هدفنا الوحيد هو ضمان أن المحادثات تؤمن حقوقنا- بما في ذلك التأكيدات الكافية بأن الولايات المتحدة هذه المرة ستلتزم حقًا بالاتفاقية النووية“، مشيراً إلى أن ”العقبة الرئيسية أمام إحياء الاتفاق النووي هي عقوبات عهد ترامب تشمل 800 عقوبة فرضها ضد إيران“.

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المصدر: إرم