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السبت، 06-11-2021 06:45 م

سفينة تجسس أمريكية تدخل مياه المتوسط

سفن


الوكيل الإخباري - دخلت سفينة HOS Red Rock التي تستخدمها البحرية الأمريكية لأغراض استطلاع السونار مياه البحر المتوسط، حسب بيانات المتابعة الدولية للسفن.

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وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية أن شركة Hornbeck Offshore المشغلة للسفينة لديها عقد طويل الأمد مع قيادة النقل البحري في القوات البحرية الأمريكية لتقديم خدمات للبنتاغون في مجال مراقبة غواصات العدو المحتمل، تقدر قيمته بنحو 40 مليون دولار.


وبحسب الوكالة فقد تم رصد عمليات السفينة سابقا في شمال المحيط الأطلسي، بما في ذلك على خط GIUK، وهو خط وهمي في شمال المحيط الأطلسي يشكل ممرا استراتيجيا للسفن العسكرية بين غرينلاند وأيسلندا والمملكة المتحدة، حيث تم نشر منظومة لمراقبة الغواصات تعتمد على أجهزة السونار.


كما تم رصد أنشطة السفينة أيضا قرب جزر البرمودا (قرب الشاطئ الشرقي للولايات المتحدة) وفي مياه بحر المانش قبالة سواحل إنجلترا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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