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الإثنين، 05-06-2023 09:06 ص

سقوط مسيرتين على طريق سريع في مقاطعة كالوغا

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الوكيل الإخباري- أفاد حاكم مقاطعة كالوغا الروسية فلاديسلاف شابشا بسقوط مسيرتين صباح اليوم الاثنين على الطريق السريع M3 "أوكرانيا".

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وكتب شابشا في صفحته على "تلغرام" أن الحادث وقع عند الكيلومتر 299 من الطريق (بالقرب من مدينة جيزدرا) والكيلومتر 283 (قرية دومينيتشي)، مضيفا: "لم يقع هناك انفجار وتم تطويق المنطقة. تجرى أعمال فنية ضرورية في مكان الحادث. تم تنظيم حركة المرور في الطرق البديلة".

وتعيش المقاطعة في حالة تأهب قصوى منذ أكتوبر 2022. وفي أوائل يونيو الجاري سجلت مقاطعة كالوغا سقوط أجسام مجهولة الهوية مرتين. وفي 1 يونيو الجاري أدى سقوط جسم مجهول الهوية إلى وقوع انفجار. وفي 2 يونيو الجاري تكرر الوضع. ولم يؤد كلا الحادثين إلى وقوع إصابات.  

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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