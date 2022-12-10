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السبت، 10-12-2022 11:31 ص

سلاح البحرية الأمريكي يتسلّم مدمرة عسكرية جديدة

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الوكيل الاخباري- أعلن موقع Naval News أن سلاح البحرية الأمريكي تسلّم مؤخرا مدمرة عسكرية جديدة.

وجاء في منشور على الموقع "سلّمت شركة Huntington Ingalls Industries سلاح البحرية الأمريكي مؤخرا مدمرة عسكرية جديدة من نوع Arleigh Burke، وهي السفينة رقم 73 من هذه النوع التي يتم تصنيعها لصالح الجيش الأمريكي".

وحول الموضوع قال رئيس حوض بناء السفن في الشركة، كاري ويلكينسون: "تسليم سفينة لسلاح البحرية الأمريكي هو حدث مهم بالنسبة لنا، نحن ملتزمون دائما بالعمل الذي نقوم بها لصالح بلادنا وعملائنا".

وتبعا لـ Naval News فإن Huntington Ingalls Industries كانت قد بدأت العمل على تطوير هذه السفينة في نوفمبر 2017، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2020، وطورتها لتكون الفئة المعدلة "Flight IIA" من أسرة مدمرات  Arleigh Burke.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن Arleigh Burke من فئة Flight IIA  الجديدة 155 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 9700 طن، كما يمكن لهذه السفن نقل 300 شخص بسرعة 30 عقدة بحرية، والإبحار لمسافة 4400 ميل في كل مهمة.

 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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