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الخميس، 20-04-2023 08:58 ص

سلاح البحرية الروسية يستعيد إحدى أشهر سفنه بعد تحديثها

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الوكيل الإخباري- أعلن مصنع "يانتار" الروسي لبناء السفن أنه سلّم سلاح البحرية في البلاد سفينة صاروخية مضادة لغواصات كان قد أخضعها لعمليات صيانة وتحديث.

وجاء في بيان صادر عن المصنع: "سلّم مصنعنا سلاح البحرية في الجيش الروسي سفينة Neustrashimy التي كانت قد خضعت لعمليات إصلاح وتحديث لمعداتها في أحد أحواض المصنع".

وأضاف البيان "قبل تسليم السفينة للجيش تم إخضاعها لعدة مراحل من التجارب، وخلالها قام الخبراء من التحقق من جميع معدات السفينة وفحص أداء منظومات الحركة ومنظومات الملاحة والرادارات وأجهزة السونار الموجودة فيها، كما تم التحقق من منظومات الصواريخ المضادة للاهداف الجوية التي حصلت عليها، ووسائل الحماية الكيميائية  والبيولوجية التي حصلت عليها".

بدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 1993 في إطار المشروع الحكومي رقم 11540، لتعمل كسفينة دوريات حربية قادرة على اكتشاف الغواصات والأهداف البحرية المعادية والتعامل معها، وعام 2014 أرسلتها إلى مصنع "يانتار" لتخضع لعمليات إصلاح وتحديث، وكان من المفترض أن تعيدها إلى الخدمة عام 2019 لكن العملية أجلت عدة مرات لإدخال تعديلات جديدة عليها.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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